Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:05, 6 октября 2023Путешествия

Стала известна судьба застрявших в Индии из-за наводнения россиян

Генконсульство РФ: застрявших в Индии россиян эвакуируют вертолетами
СюжетНаводнения в Индии

Фото: Wang Chen / Reuters

Для эвакуации застрявших из-за наводнения в индийском штате Сикким туристов, в том числе россиян, задействованы вертолеты. Судьбу застрявших в азиатской стране путешественников раскрыли в генеральном консульстве России в Калькутте, передает РИА Новости.

Как стало известно, в зоне бедствия продолжают оставаться три гражданки РФ. «Погодные условия по-прежнему остаются неблагоприятными, однако уже направлен первый вертолет для эвакуации застрявших туристов», — рассказали в генконсульстве.

Отмечается, что в результате наводнения более трех тысяч путешественников оказались в затруднительном положении. По предварительным данным, никто из них не пострадал.

Ранее в октябре сообщалось, что трое российских туристов оказались заблокированы в зоне наводнения в северо-восточном штате Сикким в Индии. Сотрудники ведомства подчеркнули, что они находятся в постоянном контакте с местными властями.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ рассказала о пресечении схем поставок украинских синтетических наркотиков

    53-летняя телеведущая неожиданно обнаружила плюсы менопаузы

    Жена Николая Дроздова ответила на сообщения о раке у телеведущего

    В Госдуме объяснили необходимость отзыва договора о запрещении ядерных испытаний

    Дроздов прокомментировал слухи об обнаруженном раке

    Названо условие вывода ядерного оружия из Белоруссии

    Эмили Ратаковски поделилась архивными фото в бикини

    В Москве кикбоксера и бизнесмена обманули на миллион рублей

    Новые квартиры в России стали рекордно маленькими

    Смертельное столкновение легковушки и грузовика на МКАД попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости