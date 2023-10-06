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09:49, 6 октября 2023Россия

Россиянин сбежал из туберкулезного диспансера ради колбасы

В Кстово мужчина сбежал из туберкулезного диспансера ради кражи колбасы

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Кстово Нижегородской области мужчина сбежал из туберкулезного диспансера ради кражи колбасы. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash.

По сведениям издания, 49-летний россиянин с открытой формой туберкулеза на протяжении девяти месяцев не покидал пределы лечебного учреждения. В один день пациент решился на побег. Его целью был продуктовый магазин.

Мужчина заранее подготовил большой пакет и разбил витрины в «Доброценте». Он забрал около 10 палок колбасы и вернулся в диспансер.

В учреждении о выходке подопечного ничего не узнали. Сотрудники полиции начали проверку.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина украл женские станки для бритья и бальзам для кожи.

Правонарушение зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи видно, как россиянин спрятал под куртку девять станков и бальзам. Его объявили в розыск.

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    Анна Щербакова
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