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18:07, 6 октября 2023Среда обитания

В Крыму демонтировали копию статуи Свободы

Из экспозиции парка миниатюр в Крыму убрали копию статуи Свободы

Фото: Jeff Burak / Unsplash

В Крыму демонтировали располагавшуюся в Бахчисарайском парке миниатюр копию американской статуи Свободы. Об этом сообщает РИА Новости.

Предпринятый шаг там объяснили неуместностью нахождения скульптуры в экспозиции в связи с «откровенной агрессивной русофобской политикой» властей США.

«Она долгое время стояла в парке миниатюр, так как я надеялся, что в Америке восторжествует демократия, свобода и уважение к остальному миру, но этого не произошло», — прокомментировал снос директор парка Виктор Жиленко. Руководитель отметил, что копию установленной в Нью-Йорке статуи перенесли в дальний конец парка, и находиться она там будет пока в США «не одумаются и не начнут уважительно относиться к интересам других стран и народов».

В свою очередь, глава крымского госсовета Владимир Константинов в своем Telegram-канале объяснил демонтаж неготовностью «мириться с отношением США к нам, нашей стране».

В парке миниатюр представлены историко-культурные и архитектурные достопримечательности Крыма, а также России и стран мира, выполненные в масштабе один к двадцати пяти.

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    Дмитрий Воронин
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