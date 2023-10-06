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08:39, 6 октября 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали о вялых действиях ВСУ в районе Артемовска

Марочко: ВСУ снизили активность в районе Артемовска и восполняют потери

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снизили активность на донецком направлении и занялись восполнением потерь. Об этом рассказал подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram.

«В районе населенного пункта Артемовск отмечается снижение обстрелов наших позиций со стороны украинских боевиков. Действия штурмовых групп начали принимать "вялый" характер и сократились по продолжительности», — сообщил он.

По словам Марочко, украинская армия занялась восполнением потерь и перегруппировкой.

Ранее российские войска группировки «Центр» нанесли удар по штурмовикам ВСУ и бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) на краснолиманском направлении. Потери противника составили более 40 военнослужащих.

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    Алевтина Запольская
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