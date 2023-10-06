Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:50, 6 октября 2023Мир

В США предупредили о начале разрушительной войны в Европе

Макгрегор: отрицание интересов России приведет к разрушительной войне в Европе

Фото: Reuters

Отрицание Западом интересов национальной безопасности России может привести к началу разрушительной войны в Европе, предупредил экс-советник главы Пентагона США полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X (бывшая Twitter).

По его словам, Вашингтон и его союзники стоят перед «неприятным выбором: признать законные интересы Москвы в сфере национальной безопасности и прекратить кровопролитие или подвергнуть Европу риску втягивания в разрушительную региональную войну».

Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский всего за несколько месяцев прошел путь «из князи в грязи». По его словам, поставки западного вооружения не смогли помочь украинской армии достичь успехов на поле боя.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Евросовета и председатель Еврокомиссии повздорили из-за Киева. Как украинский конфликт продолжает раскалывать ЕС?

    В Харькове произошел взрыв

    В российском городе ввели режим ЧС из-за тайфуна

    В Словакии озвучили возмутительный факт об украинских беженцах

    Стилист Рогов назвал самый популярный цвет сезона

    Названы способы перестать просыпаться по ночам из-за позывов сходить в туалет

    Россияне назвали раздражающие привычки коллег по работе

    Любители публичного секса захватили парк в крупном городе

    Герой мема «школьник в болоте» повторил фото семь лет спустя

    В США предупредили о начале разрушительной войны в Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости