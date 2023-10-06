В США предупредили о начале разрушительной войны в Европе

Макгрегор: отрицание интересов России приведет к разрушительной войне в Европе

Отрицание Западом интересов национальной безопасности России может привести к началу разрушительной войны в Европе, предупредил экс-советник главы Пентагона США полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X (бывшая Twitter).

По его словам, Вашингтон и его союзники стоят перед «неприятным выбором: признать законные интересы Москвы в сфере национальной безопасности и прекратить кровопролитие или подвергнуть Европу риску втягивания в разрушительную региональную войну».

Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский всего за несколько месяцев прошел путь «из князи в грязи». По его словам, поставки западного вооружения не смогли помочь украинской армии достичь успехов на поле боя.