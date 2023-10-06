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09:19, 6 октября 2023Среда обитания

Власти раскрыли бюджет российской системы метеопрогнозов для авиарейсов

Росгидромету выделят 1,6 млрд рублей на систему метеопрогнозов для авиарейсов

Фото: Светлана Денисова / ТАСС

В 2024-2026 годах правительство выделит Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромету) из бюджета дополнительные 1,6 миллиарда рублей на подготовку метеопрогнозов, необходимых для обеспечения полетов гражданской авиации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.

Каждый год на эти цели будет уходить по 531,7 миллиона рублей. Также по 481 миллионов рублей в год будут направляться на эксплуатационные расходы суперкомпьютера, который производит расчеты таких прогнозов.

Власти также раскрыли, что по 50,7 миллиона рублей ежегодно будет выделяться на работу отечественной системы зональных прогнозов, которая работает вместо заблокированной международной системы SADIS. В марте 2022 года глава Минприроды Александр Козлов заявлял, что Россию «в одностороннем порядке» отключили от этой системы.

В марте 2023 года глава Росгидромета Игорь Шумаков рассказал, что Россия может полностью отказаться от «импортной информации», поскольку на геостационарную орбиту был выведен третий гидрометеорологический аппарат «Электро-Л».

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    Мария Грушко
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