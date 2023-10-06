Станцию московского метро закроют более чем на год

Станцию метро «Алексеевская» в Москве закроют на 14 месяцев

Одну из станций Калужско-Рижской линии московского метро закроют более чем на год. Станция «Алексеевская» станет недоступной для пассажиров из-за ремонта, сообщает MSK1.RU.

Работы займут 14 месяцев. На этот срок станция будет закрыта на вход и выход, поезда будут проезжать ее без остановки. Начало ремонта намечено на начало 2026 года.

Согласно проектной документации, на станции появится четвертый эскалатор на спуск и подъем, кроме того будут ликвидированы течи на уже имеющихся эскалаторах. Из сметы на портале госзакупок следует, что ремонт эскалаторов обойдется в 50 миллионов рублей. Помимо этого, рабочие защитят двухметровыми деревянными щитами мраморную облицовку стен, а гранитный пол — деревянным настилом. Отделку станции также обновят.

В сентябре в Москве открыли три новые станции метро, они вошли в состав Люблинско-Дмитровской линии. В церемонии открытия движения принял участие мэр города Сергей Собянин.