Минобороны: вертолет Ка-29 уничтожил безэкипажный катер ВСУ в Черном море

Вертолет Черноморского флота (ЧФ) Ка-29 уничтожил безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что катер ВСУ в северо-западной части акватории Черного моря уничтожил вертолет, который патрулировал территорию. Пораженный катер направлялся в сторону Крыма.

В Минобороны назвали действия Украины попыткой совершить теракт на территории России. Цель была поражена в районе 10.45 по московскому времени, добавили в ведомстве.

Утром в пятницу, 6 октября, в Севастополе отразили атаку двух безэкипажных морских катеров. Их уничтожили расчеты ППДО Черноморского флота.