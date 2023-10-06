В России объяснили уникальность ракеты «Буревестник»

Эксперт Кнутов рассказал о неограниченной дальности ракеты «Буревестник»

Российская крылатая ракета с ядерной энергетической установкой «Буревестник», которая обладает неограниченной дальностью, не имеет аналогов в мире. Уникальность боеприпаса объяснил военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов в беседе с «Известиями».

«Ракета «Буревестник» — это крылатая ракета неограниченной дальности. (...) Это уникальное средство, в мире ничего подобного не имеется», — сказал он.

Эксперт объяснил, что ракета получила ядерный реактор, который обеспечивает ей практически неограниченную дальность. Поэтому, отметил Кнутов, «Буревестник» способен обходить позиции противовоздушной обороны противника и двигаться на предельно малых высотах.

Кнутов добавил, что ядерный реактор ракеты, которая оснащена мощной ядерной боевой частью, также может нанести ущерб противнику.

Впервые ракету «Буревестник» анонсировал президент России Владимир Путин в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию. По его словам, боеприпас представляет собой низколетящую малозаметную крылатую ракету. Считается, что по габаритам она сопоставима со стратегической крылатой ракетой Х-101.

5 октября Путин сообщил, что Россия провела последнее успешное испытание «Буревестника».