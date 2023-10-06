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16:16, 6 октября 2023Мир

Объяснено решение об отказе от вручения Нобелевской премии мира Зеленскому

CNN: Зеленский не получил Нобелевскую премию мира из-за войны на Украине

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не получил Нобелевскую премию мира из-за того, что является руководителем государства, в котором до сих пор ведется война. Такую причину назвали обозреватели CNN со ссылкой на международных аналитиков.

«Я считаю, что если он когда-нибудь получит шанс привести свою страну к миру, то он, вероятно, получит [Нобелевскую] награду и тогда он будет восприниматься многими как очень достойный победитель», — заявил CNN Дэн Смит, директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Отмечается, что Зеленский был номинантом-фаворитом среди букмекерских контор, но подобную популярность обозреватели расценили не иначе как попытку обмануть людей за счет широкой известности Зеленского на Западе.

Ранее стало известно, что норвежский Нобелевский комитет в Осло заочно наградил иранскую правозащитницу Наргес Мохаммади Нобелевской премией мира. Отмечается, что премия, посвященная протестам иранцев в 2022 году, была присуждена Мохаммади за «ее усилия в борьбе против угнетения женщин в Иране и в продвижении прав и свобод человека для всех».

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    Виктория Кондратьева
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