В российском регионе автомобиль с двумя людьми упал в реку на переправе

В Якутии автомобиль с двумя людьми упал в реку на паромной переправе

В Якутии автомобиль, внутри которого находились два человека, упал в реку. Об этом сообщает управление Следственного комитета по российскому региону на официальном сайте.

Автомобиль упал в реку во время паромной переправы, в нем находились россияне 41 года и 51 года. Врачи не смогли спасти тех, кто находился внутри машины.

После случившегося правоохранители начали проверку и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Других подробностей о происшествии не приводится.

Ранее в Приморье семья россиян с тремя детьми провалилась под лед в автомобиле. Все те, кто находились в автомобиле, получили травмы, несовместимые с жизнью.