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15:47, 6 октября 2023Силовые структуры

Ранившего российского подростка в шею азербайджанца задержали

В Воронеже задержали азербайджанца, ранившего подростка в шею
СюжетСтрельба в школе

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

В Воронеже полицейские задержали гражданина Азербайджана, который тяжело ранил 15-летнего подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным ведомства, 54-летний мужчина напал на несовершеннолетнего возле одного из жилых домов и ударил его в шею. В результате этого подростку был причинен тяжкий вред здоровью. Предмет, используемый в качестве оружия, пока не установлен. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае задержали ученика, писавшего о планах устроить стрельбу в школе.

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    Илона Палей
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