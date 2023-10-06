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13:54, 6 октября 2023Из жизни

Мужчина увидел свои фотографии и похудел на 48 килограммов за пять месяцев

133-килограмовый мужчина увидел свои фото с дня рождения и похудел на 48 кг

Фото: Dollar Gill / Unsplash

Житель Индии похудел на 48 килограммов за пять месяцев после того, как увидел свои фотографии с вечеринки. Об этом сообщает The Times of India.

28-летний Саартхак Анеха никогда не следил за здоровьем и питанием. В итоге его вес достиг отметки 133 килограмма. Мужчина был вялым, часто ленился и быстро уставал от любой деятельности. Кроме того, со временем ему было все сложнее найти подходящую одежду. Похудеть Анеха решил после того, как увидел свои фотографии со дня рождения знакомых и решил, что выглядит на них очень плохо.

Индиец перешел на интервальное голодание и не ел после семи часов вечера. Кроме того, он включил в рацион больше высокобелковой пищи и строго контролировал размеры порций. На завтрак он съедал небольшое количество миндаля, изюма, грецких орехов и выпивал протеиновый коктейль. Обедал Анеха куриным салатом с заправкой из обезжиренных сливок и арбузным соком, а на ужин съедал омлет или вареные яйца. При этом время от времени он ел обычные блюда из курицы, пиццу или чизкейк, чтобы разнообразить питание.

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В спортивном зале мужчина каждый день посвящал час кардио-тренировкам и час — силовым. По выходным он играл в бадминтон или крикет. Благодаря новому рациону и занятиям спортом Анеха смог уменьшить вес со 133 до 85 килограммов за пять месяцев. Он признался, что его главной мотивацией были те самые фотографии, сделанные до начала похудения.

Индиец также заявил, что главное в изменении образа жизни — неуклонное движение к цели. «Последовательность приведет вас к успеху. Мы часто недооцениваем то, чего можно добиться за год и переоцениваем то, чего можно достичь за десять лет», — подытожил Анехма.

Ранее фитнес-тренер Оксана Парфенова рассказала, что для борьбы с жировыми отложениями прежде всего нужно скорректировать питание, подобрав индивидуальное суточное соотношение белков, жиров и углеводов. Кроме того, полезными будут кардиотренировки, упражнения на пресс и мышцы корпуса.

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    Никита Савин
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