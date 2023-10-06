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11:13, 6 октября 2023Ценности

Российская модель снялась голой для иностранного журнала

Фото: Давит Гиоргадзе / @drepubblicait

Российская модель Наташа Поли снялась в откровенном виде для итальянского журнала D la Repubblica. Соответствующая публикация появилась на странице иностранного издания в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном фото 38-летняя манекенщица позирует обнаженной, сидя в черном кожаном кресле. При этом знаменитость прикрывает перед камерой обнаженную грудь длинной белой сумкой бренда Bottega Veneta. Кроме того, ее образ дополняет массивное ожерелье люксовой марки Jil Sander.

В съемке визажисты решили сделать акцент на естественной красоте модели, нанеся на лицо лишь тональный крем. Стилисты, в свою очередь, зачесали ее волосы назад, создав эффект мокрой укладки.

В сентябре Наташа Поли приняла участие в показе бренда Blumarine, который прошел в рамках Недели моды в Милане. Тогда знаменитость появилась на подиуме в атласном платье бледно-коричневого цвета. При этом его верх украсила брошь в виде золотой бабочки.

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    Мария Винар
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