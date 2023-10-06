51-летняя женщина «вернула фигуру 20-летней» за три года

Похудевшая 51-летняя женщина назвала своим секретом водопроводную воду

Расстроенная своей плохой спортивной формой женщина «вернула фигуру 20-летней» к 51 году и раскрыла секрет успеха. Об этом сообщает The Sun.

В 2020 году Билли Стил, которой тогда было 48 лет, решила, что стала «очень большой и неспортивной». Чтобы исправить это, женщина начала регулярно тренироваться. Она придерживалась несложных правил, которые помогли ей похудеть и обрести подтянутое тело за три года и не требовали денежных трат.

Первым бесплатным упражнением Стил назвала ходьбу по десять тысяч шагов в день. Кроме того, она каждый день выпивает по три литра водопроводной воды, что, по ее мнению, тоже бесплатно. «Никогда не поздно изменить жизнь!» — написала она под роликом в социальной сети, в котором продемонстрировала прошлую и нынешнюю внешность.

Впрочем, женщина призналась, что тратит около восьми с половиной фунтов стерлингов (около тысячи рублей) в неделю на занятия в спортзале и 52 фунта стерлингов (6,3 тысячи рублей) на здоровое питание.

Подписчики Стил восхитились ее результатами и отказались верить, что ей действительно 51 год. Нашлись и те, кто заявил, что женщина явно воспользовалась услугами пластических хирургов, однако она отвергла эти домыслы.

Ранее фитнес-тренер Оксана Парфенова рассказала, что для борьбы с жировыми отложениями прежде всего нужно скорректировать питание, подобрав индивидуальное суточное соотношение белков, жиров и углеводов. Кроме того, полезными будут кардиотренировки, упражнения на пресс и мышцы корпуса.