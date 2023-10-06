«Сигнал врагам Москвы на Западе». Как в мире отреагировали на выступление Путина на «Валдае» и что встревожило СМИ?

The Guardian о выступлении на «Валдае»: Путин усиливает ядерную риторику

Как и в России, за выступлением президента Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» следили за рубежом. Иностранные журналисты проанализировали выступление российского лидера, которое длилось почти четыре часа, и выпустили материалы в крупнейших мировых СМИ. Что из речи Путина вызвало наибольшую реакцию мировой прессы — в материале «Ленты.ру».

The New York Times

Американское издание New York Times (NYT) опубликовало материал с заголовком: «Путин заявил, что Россия провела успешное испытание ракеты с ядерной установкой», в котором цитируются слова главы государства об успешном испытании крылатой ракеты «Буревестник». При этом авторы статьи обратили внимание на то, что президент не раскрыл деталей проведения испытания, в частности, не назвал дальность полета ракеты.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Журналисты газеты также отметили, что Путин впервые раскрыл детали катастрофы самолета Евгения Пригожина. В частности, он заявил, что внешнего воздействия на самолет, в котором находился лидер ЧВК «Вагнер», не было.

В NYT подчеркнули, что экспертиза на алкоголь и наркотики у людей, находившихся на борту Пригожина, не проводилась, хотя в компании основателя «Вагнера» в Петербурге правоохранители обнаружили пять килограммов кокаина.

Le Figaro

Французское издание Le Figaro выпустило статью с заголовком: «Путин держит палец на ядерном спусковом крючке». Журналисты газеты предположили, что в своем выступлении президент «умножил свои предупреждения Западу», а также увидели в словах российского лидера «едва завуалированную угрозу».

Однако многие эксперты сомневаются в том, что Россия использует ядерное оружие. С одной стороны, причина этого — апокалиптические последствия такого решения. С другой стороны, с этим вряд ли согласится Китай — ведущий партнер Москвы Le Figaro

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

El Pais

Испанское издание El Pais опубликовало несколько материалов, посвященных выступлению Путина. В частности, журналисты газеты акцентировали внимание на высказываниях президента на ядерную тематику и пришли к выводу, что российский лидер пока исключает возможность ядерного удара по Украине.

Журналисты газеты также посчитали, что президент России намерен бороться с глобализацией, а также увидели в его выступлении призыв «построить новый мир, разделенный на государства-цивилизации».

Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

El Periódico

Каталонское издание El Periódico выделило слова Путина о том, что ответ России на ядерный удар по ее территории не оставит противнику шансов на выживание.

Лидер Кремля заверил, что ответ России на ядерную атаку любого потенциального врага не оставит противнику никаких шансов на выживание. В той же речи он намекнул на возможность возобновления ядерных испытаний впервые более чем за три десятилетия El Periódico

Кроме того, журналистов газеты также привлекла информация о крушении самолета Пригожина. «Впервые президент говорит о причинах, которые вызвали воздушную катастрофу, которая привела к гибели руководства "Вагнера"», — отметили обозреватели.

The Guardian

Британское издание The Guardian считает, что Путин усиливает ядерную риторику. «Владимир Путин активизировал свою ядерную риторику, заявив, что Россия успешно испытала ядерную ракету», — отметили в материале, посвященном выступлению российского лидера.

В The Guardian отметили, что выступление Путина последовало за заявлением о том, что возобновление ядерных испытаний может стать мощным сигналом врагам Москвы на Западе

Внимание обозревателей издание также привлекла тема крушения самолета лидера ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. «В своей речи Путин предположил, что авиакатастрофа была вызвана взрывом внутри самолета, а не ракетной атакой», — говорится в материале.