Мужчина спас туристку от насильника и надругался над ней в тот же вечер

В США мужчину, который спас туристку от насильника, а затем надругался над ней в тот же вечер, приговорили к десяти годам тюрьмы. Об этом сообщило издание Miami Herald.

Уточняется, что инцидент произошел в городе Ки-Уэст, штат Флорида, в сентябре 2021 года. 34-летняя отдыхающая встретила в баре мужчину, 32-летнего Хорхе Кальдерона Нуньеса (Jorge Calderon Nunez), и согласилась сесть к нему в автомобиль. В машине она почувствовала неладное и попыталась сбежать, но тот повалил ее на землю и начал насиловать.

Акт продолжался несколько минут, но потом злоумышленника спугнул другой мужчина, им оказался 39-летний Керри Кэлвин Гасаг (Kerry Calvin Gasag). Он предложил туристке подвезти ее, а по дороге спросил, не хочет ли женщина заняться с ним сексом. Получив категорический отказ, он взял свое силой.

По данным портала, Нуньес содержится в окружной тюрьме с правом освобождения под залог в 225 тысяч долларов (22,5 миллиона рублей). Суд вынес приговор Гасагу в четверг, 5 октября. Ему дали десять лет тюремного заключения с последующими пятью годами условного срока.

Ранее в Испании арестовали двух мужчин по подозрению в похищении и групповом изнасиловании британской туристки. Злоумышленники предложили подвезти молодую девушку за деньги и вдвоем надругались над ней.