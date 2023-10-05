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18:41, 5 октября 2023Путешествия

Двое мужчин похитили и изнасиловали туристку на курорте Европы

Daily Mail: в Испании арестовали двух подозреваемых в изнасиловании туристки

Фото: Carsten Rehder / dpa / Globallookpress.com

Испанская полиция арестовала двух мужчин по подозрению в похищении и групповом изнасиловании британской туристки в городе Бенидорм. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел на европейском курорте 25 августа, но полиция опубликовала информацию только спустя месяц. Молодая британка, точный возраст которой не разглашается, ждала такси после вечеринки. Двое мужчин предложили за деньги довезти ее до отеля, девушка согласилась и заплатила им 15 евро (1,5 тысячи рублей).

В машине путешественница уснула. Тогда мужчины воспользовались ситуацией, привезли ее к себе домой и вдвоем изнасиловали. Когда девушка пришла в себя, она сбежала и обратилась в полицию.

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Следователи изучили записи с камер наблюдения и идентифицировали похитивший туристку автомобиль. Отмечается, что для этого им потребовалось проверить передвижение более 30 тысяч машин.

Также правоохранители опознали подозреваемых, ими оказались двое уроженцев Алжира 39 и 44 лет. По данным издания, один из них уже был в розыске за ограбление. Предполагаемых насильников задержали в сентябре и поместили под стражу до завершения расследования.

Ранее 11-летний ирландский мальчик-аутист подвергся сексуальному насилию в отеле на испанском острове Тенерифе. Неизвестный мужчина схватил ребенка за гениталии под камерами видеонаблюдения и на глазах его семьи.

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    Мария Борисова
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