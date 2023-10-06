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10:17, 6 октября 2023Ценности

Эмили Ратаковски поделилась архивными фото в бикини

Фото: @inamorata

Американская супермодель Эмили Ратаковски поделилась архивными фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя знаменитость разместила в сторис (на момент написания новости снимки были уже удалены) кадры, на которых позирует на пляже в Бразилии. Она предстала перед камерой в зеленом бикини собственного бренда купальников Inamorata, оформленном сине-желтым абстрактным принтом.

Манекенщица нанесла на лицо легкий макияж и обвела контур губ карандашом. Волосы модели распущены и уложены в небрежную прическу.

Ранее Эмили Ратаковски вышла в свет в прозрачном наряде. Манекенщица пришла на ужин в один из ресторанов Нью-Йорка в сетчатом платье длины миди, которое демонстрировало ее тело. Под него звезда надела черный комплект белья с трусами-стрингами и бюстгальтером на косточках.

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    Мария Винар
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