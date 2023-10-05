Эмили Ратаковски прошлась по улице в прозрачном платье

Американская супермодель Эмили Ратаковски вышла в свет в прозрачном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Известно, что 32-летняя манекенщица пришла на ужин в один из ресторанов Нью-Йорка в сетчатом платье длины миди, которое демонстрировало ее тело. Под упомянутое изделие звезда надела черный комплект белья с трусами-стрингами и бюстгальтером на косточках. Свой образ она дополнила просвечивающимися туфлями в тон образу.

Фото: @Emrata

Помимо этого, знаменитость распустила длинные прямые волосы и сделала макияж в нейтральных тонах. В качестве аксессуаров она выбрала маленькую сумку и серьги-кольца.

Ранее в сентябре Эмили Ратаковски снялась в халате на голое тело. Знаменитость запечатлели сидящей на стуле с нюдовым макияжем на лице. На размещенном кадре видно, что в момент съемки телезвезде делали укладку.