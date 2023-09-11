Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:05, 11 сентября 2023Ценности

Эмили Ратаковски снялась в халате на голое тело

Фото: @emrata

Американская супермодель Эмили Ратаковски снялась в откровенном образе и поделилась фото с поклонниками. Соответствующая публикация появилась на странице модели в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

32-летняя манекенщица позировала перед фотографом в черном халате на голое тело. Знаменитость запечатлели сидящей на стуле с нюдовым макияжем на лице. На размещенном кадре видно, что в момент съемки телезвезде делали укладку. Ее наряд дополнил массивный золотой кулон.

Материалы по теме:
Многососковость. Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
Многососковость.Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
10 сентября 2022
Новый нос и страсть к «голым» нарядам: как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
Новый нос и страсть к «голым» нарядам:как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
4 декабря 2022

Подписчики восхитились внешним видом Ратаковски, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Идеальная фигура», «Нереальная девушка», «Роскошная», «Красивое тело», «Выглядишь потрясающе», «Самая красивая модель в мире», — высказывались многочисленные фанаты.

В январе Эмили Ратаковски подвергла папарацци критике за постоянное вмешательство в ее личную жизнь. Манекенщица обвинила массмедиа в своем одиночестве, подчеркнув, что папарацци не дают ей ходить на свидания.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны подробности уничтожения катеров с десантом ВСУ в Черном море

    Москвичи вспомнили стоимость проезда на маршрутках в 80-е годы

    Названа возможная причина крушения «Луны-25»

    Карл III поздравил Ким Чен Ына с юбилеем основания КНДР

    В квасе выявили тройное превышение нормы алкоголя

    ЕС и Великобритания достигли соглашения по следящим за Россией спутникам

    В США заявили о проблемах с набором в армию

    Эмили Ратаковски снялась в халате на голое тело

    В России начали выпускать отечественные снайперские патроны

    Россиянка побывала в ФРГ и описала поездку фразой «у нас этого не будет никогда»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости