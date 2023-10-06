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13:20, 6 октября 2023Среда обитания

Крысы напали на ребенка в российском городе

Роспотребнадзор: жители Красноярского края жалуются на нападения крыс

Фото: Svetozar Cenisev / Unsplash

На жителей Красноярского края начали нападать крысы. За сентябрь в российском регионе было зарегистрировано десять соответствующих случаев, передает KP.RU со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Агрессии крыс подвергались жители Красноярска, Минусинска, Лесосибирска и Березовского района. Среди пострадавших от грызунов оказался ребенок, который шел по тротуару мимо мусорных баков. После инцидента ему оказали помощь.

Всего с начала 2023 года от жителей Красноярского края поступило 119 жалоб на крыс. Грызунов замечают вблизи жилых домов и в общественных местах. Роспотребнадзор провел выборочные зоологические оценки на заселенность крысами домов и прилегающей к ним территорий. Выяснилось, что норма превышена более чем в 92 раза.

«В связи с этим управлением было инициировано внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Красноярского края», — заявили в ведомстве. Кроме того, управляющие компании должны будут провести коплекст дератизационных мероприятий и обеспечить своевременный вывоз мусора.

В сентябре полчища крыс в жилом доме в Новосибирске попали на видео. На кадрах около десятка крупных черных грызунов бегают возле входа в подъезд.

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    Александра Качан
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