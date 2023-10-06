Среда обитания
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17:16, 6 октября 2023Среда обитания

В российском городе надули пятиметровую прямую кишку

В Екатеринбурге в ТРЦ появилась пятиметровая надувная прямая кишка

Фото: Информационный портал Cвердловской области

В Екатеринбурге в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Veer Mall появилась надувная прямая кишка. Пятиметровый экспонат разместили в рамках акции по профилактике колоректального рака, сообщает местный центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

Это не единственный примечательный макет в ТРЦ: в фотозоне располагаются надувное сердце и легкие. Помимо экскурсий по макетам внутренних органов, организаторы предлагают лекции, викторины и мастер-классы по оказанию первой помощи. Таким образом специалисты стремились подвигнуть екатеринбуржцев пройти онкоскрининг. Проверить себя на наличие признаков рака кожи, молочной железы, ротовой полости и других онкопатологий можно прямо в Veer Mall 6 и 7 октября.

В стенах ТРЦ медики проводят общий и биохимический анализ крови, анализ на онкоцитологию, делают кардиограмму, измеряют внутриглазное и артериальное давление. Для посетителей доступны анонимный экспресс-анализ на ВИЧ и бесплатные прививки от гриппа и пневмонии. Также снаружи ТРЦ в мобильных пунктах горожане могут пройти флюорографию и маммографию.

Ранее в другом российском городе, Санкт-Петербурге, на месте недостроенного парка появилась каменная статуя в виде кукиша размером метр на метр. По задумке скульптора, она должна послужить обращением жителей города к застройщику «Дальпитерстрой», который в 2018 году пообещал облагородить пустырь.

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    Виктория Клабукова
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