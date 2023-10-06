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17:04, 6 октября 2023Силовые структуры

Россиянин на каршеринге пытался уйти от погони и устроил ДТП

В Подмосковье лихач на каршеринге устроил ДТП, пытаясь скрыться от ДПС

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Подмосковье мужчина устроил ДТП, пытаясь скрыться от погони. Об этом «Ленте.ру» рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным ведомства, днем на Зенинском шоссе в Люберцах сотрудники ДПС попытались остановить машину каршеринга, так как на ней были заклеены фрагменты регистрационного знака. Однако водитель проигнорировал требования инспекторов. Тогда полицейские выехали за ним. Около одного из домов на Октябрьской улице Балашихи лихач выехал на встречную полосу, столкнулся со служебным авто и повредил несколько автомобилей граждан.

Пострадавших нет. Выяснилось, что за рулем был 19-летний юноша без прав и два пассажира. Все они доставлены в отделение полиции.

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