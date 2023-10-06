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14:45, 6 октября 2023Среда обитания

Уплывший из-за тайфуна на Сахалине дом попал на видео

«Известия»: дом, смытый рекой из-за тайфуна на Сахалине, попал на видео

На Сахалине из-за мощных ливней, вызванных обрушившимся на регион тайфуном, дом уплыл с участка вниз по течению. Внимание на ситуацию, попавшую на видео, обратили «Известия».

На записи, сделанной свидетелями произошедшего, можно наблюдать, как деревянная постройка, которая сошла с фундамента, проплыла мимо одного из участков, после чего застряла. «Смотри, она нам здесь сейчас запруду сделает!» — прокомментировала ситуацию очевидица, побоявшаяся, что образовавшийся «затор» способен спровоцировать новые затопления. Помимо этого, в воде оказались упавшие из-за непогоды деревья.

По информации Telegram-канала Baza, здание в СНТ «Тимирязевское» в Южно-Сахалинске смыло вышедшей из берегов Красносельской рекой. В результате происшествия никто не пострадал, так как хозяин постройки в момент инцидента не находился внутри.

Ранее в этот же день на территории всего Южно-Сахалинска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обрушившегося на регион тайфуна. По словам метеорологов, дожди и сильный ветер прекратятся там в ближайшие дни.

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    Полина Кислицына
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