В российском городе ввели режим ЧС из-за тайфуна
На территории всего Южно-Сахалинска ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил глава городского округа Сергей Надсадин в Telegram-канале.
«Поступают сигналы от людей о подтоплениях домов — на сейчас их больше 20. Потребовал организовать бригады и обойти все адреса, о которых сообщают люди», — написал глава Южно-Сахалинского горокруга.
Надсадин также потребовал от вице-мэров и руководителей территорий непрерывно вести мониторинг оперативной обстановки.
В семи районах Сахалина из-за непогоды объявили экстренное предупреждение. В регионе отменили занятия в школах, там затопило дороги местного назначения. Обрушившийся на регион тайфун сняли на видео. На некоторых участках дорог автомобили стоят в воде по капот или плывут. Сотни жителей остались без света.