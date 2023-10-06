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07:16, 6 октября 2023Россия

В российском городе ввели режим ЧС из-за тайфуна

Мэр Южно-Сахалинска Надсадин заявил о вводе режима ЧС в регионе из-за тайфуна

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

На территории всего Южно-Сахалинска ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил глава городского округа Сергей Надсадин в Telegram-канале.

«Поступают сигналы от людей о подтоплениях домов — на сейчас их больше 20. Потребовал организовать бригады и обойти все адреса, о которых сообщают люди», — написал глава Южно-Сахалинского горокруга.

Надсадин также потребовал от вице-мэров и руководителей территорий непрерывно вести мониторинг оперативной обстановки.

В семи районах Сахалина из-за непогоды объявили экстренное предупреждение. В регионе отменили занятия в школах, там затопило дороги местного назначения. Обрушившийся на регион тайфун сняли на видео. На некоторых участках дорог автомобили стоят в воде по капот или плывут. Сотни жителей остались без света.

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    Анастасия Шейкина
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