В российском городе из-за тайфуна по улицам поплыли автомобили

На Сахалин обрушился мощный тайфун, по улицам Южно-Сахалинска плывут автомобили

На Сахалин обрушился мощный тайфун. В Южно-Сахалинске в ночь на 6 октября начался сильный дождь. Улицы российского города затопило. Об этом сообщает ASTV.ru.

На некоторых участках дорог автомобили стоят в воде по капот или плывут. Сотни жителей остались без света. Все оперативные службы находятся в состоянии повышенной готовности.

Ранее Камчатскому и Хабаровскому краям предрекли подтопления в начале октября. По словам специалистов, причиной ожидающихся на этой неделе подтоплений станет высокая активность циклонов. Под угрозой быть залитыми водой оказались низменные места в населенных пунктах.

В сентябре стало известно, что жители села Перевозная в Приморском крае после проливных дождей и подтоплений оказались вынуждены идти на работу по морю.