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08:18, 5 октября 2023Среда обитания

Двум регионам России предрекли подтопления

ВНИИ ГОЧС: в Камчатском и Хабаровском краях ожидаются подтопления

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Камчатскому и Хабаровскому краям предрекли подтопления в начале октября. Соответствующий прогноз для двух российских регионов появился на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

По словам специалистов, причиной ожидающихся на этой неделе подтоплений станет высокая активность циклонов. Под угрозой быть залитыми водой оказались низменные места в населенных пунктах.

Помимо этого, эксперты ВНИИ ГОЧС рассказали о уже произошедших подтоплениях в Хабаровском крае и на Камчатке. «На территории Камчатского края в связи с влиянием циклона подъемы уровней воды, выходы ее на пойму с кратковременным подтоплением низменных участков отмечались в среднем течении реки Камчатка, на отдельных реках Соболевского, Тигильского и Пенжинского районов. В Хабаровском крае отмечались затопление поймы на реке Амур на участке Мариинское — Николаевск-на-Амуре, и подъемы уровней воды до 30 сантиметров на реках Тырма, Беренджа и Кур», — поделились информацией они.

В сентябре стало известно, что жители села Перевозная в Приморском крае после проливных дождей и подтоплений оказались вынуждены идти на работу.

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    Полина Кислицына
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