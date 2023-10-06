Стримерша случайно засняла первые секунды после стрельбы в торговом центре

В трансляцию южнокорейской стримерши попала паника после стрельбы в тайском ТЦ

Стримерша из Южной Кореи с ником Barbie Jini случайно засняла первые секунды после того, как подросток устроил стрельбу в торговом центре Siam Paragon в Таиланде. На ролик, опубликованный изданием Allkpop, Dexerto обратило внимание в четверг, 5 октября.

Barbie Jini вела трансляцию из кафе в момент, когда раздался выстрел. На опубликованном на YouTube отрывке стрима видно, что, услышав звук стрельбы, она покинула заведение и с криками побежала к выходу из ТЦ. В трансляцию также попали кадры с другими людьми, в панике убегающими из торгового центра.

Оказавшись в безопасности, девушка описала произошедшее словами «это так страшно». Позднее она также рассказала, что поначалу приняла стрельбу за розыгрыш. «Если бы я немного опоздала, то могла бы оказаться в большой беде», — добавила Barbie Jini.

3 октября подросток открыл стрельбу в популярном торговом центре Siam Paragon в Бангкоке. Двух человек не удалось спасти, еще пятеро были ранены.