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14:01, 6 октября 2023Мир

Шойгу выразил соболезнования главе Минобороны Сирии в связи с терактом в Хомсе

Шойгу выразил соболезнования сирийскому коллеге из-за теракта в Хомсе

Фото: Yamam al Shaar / Reuters

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования своему сирийскому коллеге Али Махмуду Аббасу в связи с террористической атакой на военное училище в городе Хомс, сообщило российское военное ведомство. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что глава российского Минобороны (МО) решительно осудил теракт, среди жертв которого много женщин и детей.

Ранее соболезнования президенту Сирии Башару Асаду в связи с терактом выразил российский лидер Владимир Путин.

Беспилотный летательный аппарат террористов 5 октября нанес удар по военному училищу в городе Хомс. В результате атаки погибли 89 человек.

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    Анастасия Яланская
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