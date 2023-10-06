Шойгу выразил соболезнования главе Минобороны Сирии в связи с терактом в Хомсе

Шойгу выразил соболезнования сирийскому коллеге из-за теракта в Хомсе

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования своему сирийскому коллеге Али Махмуду Аббасу в связи с террористической атакой на военное училище в городе Хомс, сообщило российское военное ведомство. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что глава российского Минобороны (МО) решительно осудил теракт, среди жертв которого много женщин и детей.

Ранее соболезнования президенту Сирии Башару Асаду в связи с терактом выразил российский лидер Владимир Путин.

Беспилотный летательный аппарат террористов 5 октября нанес удар по военному училищу в городе Хомс. В результате атаки погибли 89 человек.