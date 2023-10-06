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11:01, 6 октября 2023Мир

Путин выразил соболезнования Асаду в связи с терактом в Сирии

Владимир Путин выразил соболезнования Башару Асаду в связи с терактом в Хомсе

Фото: Firas Makdesi / Reuters

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему сирийскому коллеге Башару Асаду в связи с терактом в Хомсе. Слова главы государства приводится на официальном сайте Кремля.

«Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями террористической атаки на военное училище в городе Хомс», — говорится в обращении Путина.

Кроме того, президент попросил «передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым».

15 марта Путин и Асад в Москве обсудили двусторонние отношения, урегулирование конфликта в Сирии, а также в целом ситуацию в Арабской Республике. До этого лидеры двух стран виделись в сентябре 2021 года во время визита Асада в российскую столицу.

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    Виктория Кондратьева
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