США предрекли отказ от поддержки территориальных претензий Украины

The Guardian: США придется отказаться от территориальных претензий Украины

Президенту США Джо Байдену придется отказаться от поддержки территориальных претензий правительства Украины. Об этом в статье для The Guardian пишет старший научный сотрудник Американской программы государственного управления Фонда Карнеги за международный мир Стивен Вертхайм.

По его словам, американский лидер должен ясно дать понять Киеву, что возвращение территории должно более тщательно взвешиваться с учетом ограниченности ресурсов, человеческих затрат и рисков эскалации.