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15:18, 6 октября 2023Мир

США предрекли отказ от поддержки территориальных претензий Украины

The Guardian: США придется отказаться от территориальных претензий Украины

Фото: Doug Mills / Reuters

Президенту США Джо Байдену придется отказаться от поддержки территориальных претензий правительства Украины. Об этом в статье для The Guardian пишет старший научный сотрудник Американской программы государственного управления Фонда Карнеги за международный мир Стивен Вертхайм.

По его словам, американский лидер должен ясно дать понять Киеву, что возвращение территории должно более тщательно взвешиваться с учетом ограниченности ресурсов, человеческих затрат и рисков эскалации.

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    Виктория Кондратьева
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