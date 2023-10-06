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15:24, 6 октября 2023Мир

В США рассказали о последствиях предвыборной кампании для Украины

Newsweek: предвыборная кампания в США может привести к снижению поддержки Киева

Фото: Sam Wolfe / Reuters

Предвыборная кампания в США может привести к снижению поддержки Украины, что создает повод для опасения в Киеве. Об этом сообщил полковник армии США Джан Джентил изданию Newsweek.

«Если американцы не смогут идти в авангарде помощи, то дальнейший ход конфликта выглядит не самым лучшим образом для Украины», — заявил военный.

Также немецкий генерал в отставке Гельмут Ганзер сообщил изданию, что нынешняя ситуация негативно сказывается на возможностях администрации Джо Байдена.

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    Максим Габриелян
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