В США рассказали о последствиях предвыборной кампании для Украины

Newsweek: предвыборная кампания в США может привести к снижению поддержки Киева

Предвыборная кампания в США может привести к снижению поддержки Украины, что создает повод для опасения в Киеве. Об этом сообщил полковник армии США Джан Джентил изданию Newsweek.

«Если американцы не смогут идти в авангарде помощи, то дальнейший ход конфликта выглядит не самым лучшим образом для Украины», — заявил военный.

Также немецкий генерал в отставке Гельмут Ганзер сообщил изданию, что нынешняя ситуация негативно сказывается на возможностях администрации Джо Байдена.