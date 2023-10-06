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02:16, 6 октября 2023Мир

В США спрогнозировали прекращение западной военной помощи ВСУ

Бывший аналитик ЦРУ Биби спрогнозировал прекращение западной военной помощи ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший директор по анализу России в ЦРУ Джордж Биби заявил, что политический кризис в США и снижение поддержки в Европе могут привести к резкому снижению или прекращению финансовой и военной помощи Киеву. Об этом он написал в своей статье для журнала Responsible Statecraft.

Биби считает, что в этой вынужденной ситуации украинская сторона не сможет ни просить мира, ни выиграть войну. По его мнению, вне зависимости от исхода конфликта, финансирование и управление Киевом все равно окажется проблемой западных стран, а не России.

Бывший аналитик ЦРУ подчеркнул, что без полноценного мирного соглашения с Москвой Киеву придется столкнуться с трудностями в поиске финансовых доноров. По его словам, поток украинских беженцев приведет к расколам в НАТО и Европейского союза.

Раннее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что общая сумма средств, которые могут быть использованы Соединенными Штатами для оказания военной помощи Украине, составляет около семи миллиардов долларов.

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