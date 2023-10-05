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23:04, 5 октября 2023Мир

В Пентагоне назвали оставшуюся для помощи Украине сумму

В Пентагоне заявили, что для военной помощи Украине у США остается около $7 млрд

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что общая сумма средств, которые могут быть использованы Соединенными Штатами для оказания военной помощи Украине, составляет около семи миллиардов долларов. Его слова приводит ТАСС.

«У нас есть немногим больше 5,4 миллиарда долларов благодаря перерасчету отведенных на помощь Украине средств. У нас есть около 1,6 миллиарда долларов на цели восстановления израсходованного», — подчеркнул он.

Райдер отметил, что не может сказать, хватит ли этих средств на поставку Вооруженными силам Украины (ВСУ) тактических ракет ATACMS, так как на данный момент такое решение не было принято.

По его словам, Соединенные Штаты намерены продолжать работу с Конгрессом США по выделению дополнительных средств для оказания военной помощи украинской стороне. «Всегда есть возможность перенаправления средств из других программ в случае острой необходимости», — отметил он.

1 октября стало известно, что президент США Джо Байден подписал проект финансирования правительства страны на 45 дней, до 17 ноября, в который не входили пункты бюджета о помощи Украине. Документ одобрен Конгрессом. Байден, в свою очередь, утверждал, что Вашингтон ни при каких обстоятельствах не может допустить прекращения помощи Киеву.

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