Россиянам назвали самый распространенный вид мошенничества в сфере бытовых услуг

Куратор Храпунова: мошенничество распространено в сфере ремонта стиральных машин

Куратор и эксперт проекта «Мошеловка» Алла Храпунова в беседе с радио Sputnik назвала самый распространенный вид мошенничества в сфере бытовых услуг. По ее словам, россиян чаще всего обманывают на ремонте стиральных машин.

Как рассказала Храпунова, команда проекта получает множество подобных сообщений. Владелец стиральной машины находит в интернете специалиста по ремонту, договаривается с ним о стоимости работ. Мастер приезжает и забирает какую-то деталь якобы на диагностику. После этого раздается звонок, мастер говорит, что стоимость ремонта выросла. В итоге человек или соглашается заплатить больше, или мастер отказывается вернуть деталь.