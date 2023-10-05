Россиянам рассказали о схеме обмана при покупке автомобиля

Эксперт Шелков: водителей обманывают при покупке машин в других регионах

Владелец рискует быть обманутым при оформлении доставки машины из другого региона, если столкнется с недобросовестным перевозчиком, замаскированным под известную транспортную компанию. Об этих рисках в разговоре с «Газетой.Ru» предупредил руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

Покупатель может заинтересоваться привлекательной ценой, если ему предложат привезти машину по цене 30 процентов ниже рынка. Иногда после получения денег такие компании просто исчезают, или даже продают сданный на перевозку автомобиль посторонним лицам, предупредил Шелков.

Для того, чтобы убедиться, что россиянин не связался с мошенниками, эксперт посоветовал заключать с перевозчиком официальный договор. Если компания находится в другом регионе, можно использовать электронный документооборот с усиленной цифровой подписью.

Ранее россиянам назвали самые популярные подержанные иномарки. Ими в 2023 году оказались Kia Rio, Kia Sportage, Hyundai Solaris, Skoda Octavia, Skoda Rapid и Nissan X-Trail.