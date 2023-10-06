Назван самый выгодный для покупки тип квартир в Москве

Urbanus.ru: в Москве выгоднее всего покупать студии

В Москве выгоднее всего покупать студии. Тип квартир, в который лучше вложиться, россиянам назвали эксперты Urbanus.ru, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Исследование показало, что в столице и ряде других городов студии отличаются самой низкой ценой квадратного метра. В старых округах Москвы такие квартиры оказались на 5,5 процента дешевле однокомнатных, на 7,6 процента — двухкомнатных и на 25,6 процента — трехкомнатных. При этом в Новой Москве и Московской области студии, напротив, дороже остальных видов недвижимости. «Квадрат» в них стоит на 11,8 процента дороже, чем в «однушках», на 19,5 процента — чем в «двушках» и на 22,1 процента — чем в «трешках».

Помимо Москвы, студии оказались наиболее выгодным для покупки жильем в Санкт-Петербурге, Воронеже, Самаре, Красноярске и Омске. В подавляющем большинстве других городах-миллионниках квадратный метр дешевле всего в трехкомнатных квартирах.

Ранее стало известно, что новые квартиры в России стали рекордно маленькими. За последние пять лет средняя площадь новостроек в крупных городах страны сократилась на 7-18 процентов.