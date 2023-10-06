Студентки российского колледжа обвинили учителя в приставаниях

В Башкортостане студентки колледжа обвинили преподавателя в домогательствах

В Башкортостане студентки обвинили преподавателя в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным источника, в конце сентября девушка с третьего курса колледжа механизации и электрификации пришла к директору и попросила уволить учителя ОБЖ и физкультуры. По рассказу студентки, мужчина закрылся с ней в кабинете и пытался приставать.

Тогда преподаватель начал утверждать, что его оклеветали. Но вскоре стали поступать подобные жалобы и от других учениц. Одна из них смогла записать на диктофон предложение учителя заняться с ней сексом. После этого он уволился, но продолжает уверять, что девушки врут.