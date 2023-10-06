Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:19, 6 октября 2023Россия

Россия и Украина совершили обмен телами военнослужащих

Депутат ГД Саралиев: Россия и Украина обменялись телами военнослужащих

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Россия и Украина обменялись телами военнослужащих. Об совершенном обмене в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

По словам парламентария, Россия выдала Украине тела 64 военных и забрала 60.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что 500 российских военных попали в плен к Вооруженным силами Украины.

По словам Пушилина, Украина часто не сообщает данных о попавших в плен россиянах, что затрудняет их обмен.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме решили запретить обидчику приближаться к жертве. Такой закон в России пытались принять годами

    Лукашенко пообещал белорусской армии «все необходимое» в следующем году

    Дэвид и Виктория Бекхэм показали роскошный дом изнутри

    В российском регионе неизвестные обстреляли автобус с водителем

    В Казахстане допустили запрет на ношение хиджабов и никабов

    Разработано способное не намокать месяцами гидрофобное покрытие

    Россиянам раскрыли правильный способ стричь ногти на ногах

    Россиянам назвали создающие дорогой образ модели кроссовок

    В российский регион по Северному морскому пути пришло первое судно

    Водоем в Австралии окрасился в розовый

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости