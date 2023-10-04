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10:29, 4 октября 2023Россия

Названо число попавших в украинский плен российских бойцов

Глава ДНР Пушилин заявил, что около 500 российских военных попали в плен к ВСУ

Фото: Wojciech Grzedzinski / Anadolu Agency / Getty Images

500 российских военных попали в плен к Вооруженным силами Украины (ВСУ). Это число в эфире «Соловьев Live» назвал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По словам Пушилина, Украина часто не сообщает данных о попавших в плен россиянах, что затрудняет их обмен.

При этом, согласно заявлению главы ДНР, количество попавших в российский плен украинцев несопоставимо больше — Пушилин заявил о тысячах оказавшихся в плену бойцов ВСУ.

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Ранее российский офицер раскрыл отношение ВСУ к попадающим в плен украинцам.

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