Названо число попавших в украинский плен российских бойцов

Глава ДНР Пушилин заявил, что около 500 российских военных попали в плен к ВСУ

500 российских военных попали в плен к Вооруженным силами Украины (ВСУ). Это число в эфире «Соловьев Live» назвал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По словам Пушилина, Украина часто не сообщает данных о попавших в плен россиянах, что затрудняет их обмен.

При этом, согласно заявлению главы ДНР, количество попавших в российский плен украинцев несопоставимо больше — Пушилин заявил о тысячах оказавшихся в плену бойцов ВСУ.

Последний на сегодня массовый обмен пленными состоялся в конце июня — в Луганскую народную республику вернулись 11 военнослужащих.

Ранее российский офицер раскрыл отношение ВСУ к попадающим в плен украинцам.