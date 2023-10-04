Названо число попавших в украинский плен российских бойцов
Глава ДНР Пушилин заявил, что около 500 российских военных попали в плен к ВСУ
500 российских военных попали в плен к Вооруженным силами Украины (ВСУ). Это число в эфире «Соловьев Live» назвал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
По словам Пушилина, Украина часто не сообщает данных о попавших в плен россиянах, что затрудняет их обмен.
При этом, согласно заявлению главы ДНР, количество попавших в российский плен украинцев несопоставимо больше — Пушилин заявил о тысячах оказавшихся в плену бойцов ВСУ.
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