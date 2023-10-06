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20:00, 6 октября 2023Путешествия

Стюардесса назвала самую отвратительную туалетную привычку пассажиров

Фото: bookzv / Shutterstock / Fotodom

Стюардесса иностранной авиакомпании назвала привычку пассажиров не мыть руки после туалета отвратительной. Об этом она рассказала в соцсетях, на что обратил внимание британский таблоид The Mirror.

42-летняя Натали Маги (Natalie Magee) из Колорадо записала видео, в котором призналась, что была шокирована плохими манерами некоторых путешественников.

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«У нас есть много претензий, например, к людям, которые не закрывают дверь в уборную или оставляют в ней беспорядок. А также, когда слышно, как сливается вода, но не слышен звук раковины. Это говорит о том, что человек не мыл руки», — пожаловалась бортпроводница на самое неприятное поведение пассажиров.

Маги также призвала путешественников вести себя в самолете, как дома: относиться к этому месту аккуратно и уважительно.

Ранее экс-стюардесса рассказала, что после шести лет сотрудничества с неназванной иностранной авиакомпанией она «ненавидела каждую секунду» работы на борту. 33-летняя Кэт Камалани из штата Юта, США, призналась, что, во-первых, ей не нравилась иерархическая система в авиакомпании.

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    Марина Черняк
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