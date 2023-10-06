Толпа подростков напала на 14-летнего школьника за отказ купить вейпы

В Екатеринбурге толпа подростков стреляла в школьника за отказ купить вейпы

В Екатеринбурге несколько подростков напали на 14-летнего школьника за отказ купить у них вейпы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, два мальчика стояли на автобусной остановке, к ним подошли двое парней и предложили купить электронные сигареты. Ребята отказались, тогда «бизнесмены» стали принуждать их купить товар. Один из школьников распылил газовый баллончик в целях самозащиты. После небольшой потасовки все успокоились и разошлись.

Однако когда школьники пошли к дому, на них набросилась толпа из 13-15 молодых людей. Некоторые были с оружием. Половина нападавших побежала за одним потерпевшим, а другие стали бить его друга ногами по голове, телу и стрелять из пневматического пистолета.

Раненый обратился в больницу. У него извлекли пулю из головы, диагностировали множественные ссадины и ушибленные раны. Его друг смог сбежать и не пострадал.

Теперь правоохранители ищут нарушителей порядка.