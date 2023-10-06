Российские военные отразили несколько волн атак ВСУ на ореховском направлении
Рогов заявил, что ВС РФ отразили три волны атак ВСУ на ореховском направлении
Российские военные отразили три волны атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, с вечера 5 октября на ореховском направлении продолжаются тяжелые бои. «Попытка боевиков ВСУ сегодня ночью прорваться между Работино и Копани закончилась уничтожением техники и живой силы противника, пехота противника была рассеяна огнем артиллерии», — добавил он.
Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявлял, что ВСУ снизили активность на донецком направлении, занявшись восполнением потерь.