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09:28, 6 октября 2023Бывший СССР

Российские военные отразили несколько волн атак ВСУ на ореховском направлении

Рогов заявил, что ВС РФ отразили три волны атак ВСУ на ореховском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные отразили три волны атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, с вечера 5 октября на ореховском направлении продолжаются тяжелые бои. «Попытка боевиков ВСУ сегодня ночью прорваться между Работино и Копани закончилась уничтожением техники и живой силы противника, пехота противника была рассеяна огнем артиллерии», — добавил он.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявлял, что ВСУ снизили активность на донецком направлении, занявшись восполнением потерь.

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    Алевтина Запольская
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