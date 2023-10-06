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17:29, 6 октября 2023Моя страна

В российском регионе построят туркомплекс на горе

В Кемеровской области построят туркомплекс на горе

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

На курорте Шерегеш в Кемеровской области появится новый туристический комплекс — его построят на горе Утуя. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Сергея Цивилева.

Туркомплекс будет построен в экостиле, на его территории будут отель, коттеджи, конгресс-центр, две вертолетные площадки и автопарковка, а также банный комплекс, магазины, кафе.

Глава региона отметил, что концепция комплекса отлично вписывается в ландшафт Горной Шории.

«В нем учтены различные запросы приезжающих и предусмотрены зоны как для активного отдыха, так и для релакса, прогулочные экотропы. Нужно сделать на территории искусственный водоем, чтобы это место было привлекательным для туристов и в летный период, с водными развлечениями и рыбалкой», — сказал Цивилев.

Ранее сообщалось, что в городском округе Богданович Свердловской области до 2030 года планируют создать новый туристический кластер «Уральский Марс». Новый проект предусматривает создание парка с дополненной реальностью, который будет расположен непосредственно на территории туркластера, а также термального комплекса на берегу реки Кунара.

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    Сергей Истомин
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