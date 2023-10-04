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13:58, 4 октября 2023Моя страна

В Свердловской области создадут новый туркластер

В Свердловской области до 2030 года создадут туркластер «Уральский марс»

Фото: Станислав Кротов / Wikimedia

В городском округе Богданович Свердловской области до 2030 года планируют создать новый туристический кластер «Уральский марс». Об этом рассказала советник главы Богдановича Алла Ковтунова, ее цитирует «Интерфакс».

По словам собеседницы агентства, общий объем инвестиций в создание нового объекта оценивается в 1,3 миллиарда рублей. «Источники финансирования — всевозможные госпрограммы и внебюджетные источники», — уточнила Ковтунова во время сессии «Большие задачи малых городов». Беседуя с журналистами, советник главы Богдановича упомянула, что с некоторыми инвесторами уже удалось подписать соглашения.

Отмечается, что новый проект предусматривает создание парка с дополненной реальностью, который будет расположен непосредственно на территории туркластера, а также термального комплекса на берегу реки Кунара.

Ранее стало известно, что на строительство нового туристического кластера в Гумбетовском районе Дагестана собрались выделить один миллиард рублей.

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    Варвара Кошечкина
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