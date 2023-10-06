Уколы для похудения спровоцировали убытки производителей продуктов питания

Акции Nestle упали на 2 % из-за растущей популярности препарата для похудения

Акции производителя кофе Nescafe и шоколада KitKat, швейцарской компании Nestle в пятницу, 6 октября, упали на бирже более чем на 2 процента на фоне опасений по поводу растущей популярности уколов для похудения. Об этом со ссылкой на данные торгов и комментарии экспертов сообщает Reuters.

Котировки снизились до минимума более чем за два года. Акции других фирм, специализирующихся на продовольствии, таких как Danone и Unilever, также потеряли в цене — 1,5 и 2 процента соответственно. При этом общеевропейский индекс производителей продуктов питания, напитков и табака упал на 1,7 процента.

Западные инвесторы насторожились из-за потенциального влияния на производителей продуктов распространения уколов Wegovy от компании Novo Nordisk и того, как этот препарат может сократить расходы потребителей. Аналитик Kepler Cheuvreux Джон Кокс считает, что текущие убытки компаний спровоцировал комментарий сети магазинов Walmart. Генеральный директор американского филиала Джон Фернер ранее сообщил Bloomberg, что компания уже отмечает небольшое снижение потребления продуктов питания из-за того, что люди принимали препараты для похудения, снижающие аппетит, такие как Wegovy и Ozempic.

При этом Кокс не считает, что эта тенденция может нести значительные риски для предприятий пищевой промышленности в долгосрочной перспективе. Аналитик Bernstein Бруно Монтейн отметил влияние Wegovy на ситуацию на фондовом рынке, однако удивился столько сильному эффекту. «Danone продает воду, сухое детское молоко и йогурт: не уверен, как на них негативно повлияет Wegovy», — сказал эксперт.

Аналитики швейцарского банка Vontobel увидели в популярности препарата лишь ограниченные риски для таких категорий продукции Nestle, как замороженные продукты или кондитерские изделия. При этом влияние будет ограниченным в других ключевых категориях — кофе, корма для домашних животных, детское питание и вода.

Разработанный датским производителем инсулина Novo Nordisk препарат семаглутид стал известен в 2022 году. Лекарство изначально было предназначено для лечения диабета, однако многие стали использовать его для избавления от лишних килограммов. Популярность «уколам стройности» добавляли знаменитости, которые прибегали к такому способу похудения. В сентябре 2023 года на фоне резко увеличившегося спроса Novo Nordisk стала самой дорогой компанией Европы, сместившей бессменного лидера, французскую Moët Hennessy — Louis Vuitton (LVMH).