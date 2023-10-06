В Петербурге нашли на улице брошенную четырехлетнюю девочку с синяками на ногах

«Фонтанка»: в Петербурге нашли на улице брошенную 4-летнюю девочку с синяками

В Калининском районе Санкт-Петербурга нашли на улице брошенную четырехлетнюю девочку с синяками на руках и ногах. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, жительница района, живущая на первом этаже, заметила плачущего ребенка. Горожанка сразу же позвонила в полицию.

Оперативники доставили малышку в больницу №5. Там у нее диагностировали гематомы на ногах и руках. По словам девочки, ее бил отец. Она также призналась, что ничего не ела на протяжении двух дней.

Удалось выяснить, что дошкольница проживает в квартире на проспекте Металлистов с 35-летней матерью и 40-летним отцом. В квартире царит антисанитария, у ребенка нет отдельного спального места.

В день происшествия мать девочки оставила ее одну в квартире и отправилась в паспортный стол. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что жительница Омской области нашла брошенного новорожденного мальчика в лесу недалеко от села Одесское.