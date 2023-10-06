Водоем в Австралии окрасился в розовый

Водно-болотные угодья Бундалл в Австралии окрасились в розовый цвет

Часть водно-болотных угодий Бундалл в Австралии стала клубнично-розовой. О том, что водоем окрасился в необычный цвет, сообщает 9News.

Цвет воды поменялся в районе пляжа Наджи-Бич в городе Брисбен в штате Квинсленд. Мэр городского совета Адриан Шриннер заявил, что произошедшее не связано с загрязнением водоема. Он подчеркнул, что ситуация не представляет опасности для местных жителей, однако власти продолжат следить за угодьями.

По словам Шриннера, обычно коричневая вода стала розовой в связи с естественными факторами, в том числе более высокими температурами и низким уровнем осадков. Профессор Гриффитского университета Мишель Берфорд добавила, что на цвет могли повлиять водоросли определенного вида с естественным розовым пигментом.

Ранее в подмосковной Балашихе нашли зловонное «Барби-озеро». Водоем окрасился в розовый цвет из-за сброшенных в него отходов. Местные жители отметили красоту озера, но пожаловались на исходящий от него сильный неприятный запах.