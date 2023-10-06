Шойгу проинспектировал цех по выпуску Су-34 на авиазаводе имени Чкалова

Глава Минобороны Шойгу проинспектировал цех по выпуску Су-34 в Новосибирске

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал цех по выпуску и ремонту военного истребителя Су-34 на авиазаводе имени Чкалова в Новосибирске, передает РИА Новости.

В ходе визита министр поставил предприятию задачу нарастить выпуск подобных истребителей-бомбардировщиков.

Директор завода Александр Панасенко рассказал Шойгу, что сейчас предприятие способно не только выпускать серийную продукцию, но производить капитальный ремонт авиационной техники, которая выработала ресурс при эксплуатации.

Панасенко в разговоре с министром обороны также отметил, что для экономии средств на производство предприятие совмещает работы по ремонту с модернизацией боевой техники.

5 октября Шойгу проверил организацию подготовки контрактников и добровольцев на полигонах в Южном военном округе.

Главе Минобороны доложили, что занятия на полигонах ведут под руководством офицеров, имеющих боевой опыт, полученный во время участия в специальной военной операции на Украине.